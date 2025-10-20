ধামরাইয়ে মামার বাসা থেকে ভাগ্নীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ধামরাইয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আকলিমা (১৮) নামে এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে উপজেলার গাংগুটিয়া ইউনিয়নের বারবাড়িয়া এলাকার হাজী ভিলায় মোঃ জসিম উদ্দিনের বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহতের পরিবারের দাবি, তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
নিহত আকলিমা কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার আড়াক আনন্দপুর গ্রামের ওয়াদুদ মিয়ার মেয়ে। তিনি ধামরাইয়ে মামা- মামির সাথে ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং তাদের দুই বছর বয়সী সন্তানকে দেখাশোনা করতেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে এস.এস.সি পরীক্ষা দেওয়ার পর আকলিমা মামা–মামীর সাথে বারবাড়িয়া এলাকায় ভাড়া বাসায় আসেন। রবিবার বিকালে মামা–মামী কারখানায় কাজে গেলে সন্ধ্যার পর রাতে বাড়ি ফিরে জানালা দিয়ে দেখেন, শিশুটি ঘুমাচ্ছে এবং আকলিমার পা ঝুলে আছে। পরে আশপাশের লোকজনকে ডেকে তারা ঘরে প্রবেশ করে এবং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহটি দেখতে পান। পরে পুলিশে খবর দেওয়ার পর পুলিশের সহায়তায় লাশ নামানো হয়। তবে ঘটনার সময় ঘরের দরজা ও গেট দুটোই খোলা ছিল বলে জানা গেছে।
নিহত তরুণীর মামা পলাশ হোসেনের ধারনা মতে তার ভাগ্নিকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।
তিনি আরো জানায়, বাড়ির কেয়ারটেকার তার ভাগ্নিকে দীর্ঘদিন ধরে হয়রানি করছিল এবং বিভিন্ন সময়ে অশালীন বার্তা পাঠাতো। সেও এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।
এ বিষয়ে বাড়ির মালিক মোঃ জসিম উদ্দিন বলেন, আমার বাড়ির কেয়ারটেকার পাঁচ দিন আগে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে।
ধামরাই থানা পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি হাসপাতলে পাঠানো হয়েছে। পরিবার অভিযোগ দিলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এনআই