চট্টগ্রামের প্রবর্তক এলাকায় বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন

চট্টগ্রাম নগরীর জনপ্রিয় আবাসিক এলাকা প্রবর্তক-এ এক বহুতল আবাসিক ভবনের নিচতলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আগুন নির্বাপণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট।
ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের অপারেটর জানান, ‘রাতে ১২টার দিকে আগুন লাগার সংবাদ আসে। চন্দনপুরা ও নন্দনকানন ফায়ার স্টেশন থেকে চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। সাড়ে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হচ্ছে।’
এখনো পর্যন্ত হতাহতের বা গুরুতর আহতের তথ্য নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষয়ক্ষতি এবং আগুন লাগার কারণ তদন্তাধীন আছে। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে যদিও আনা হয়েছে, পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ নয়—নির্বাপণের কাজ চলমান।
এনআই