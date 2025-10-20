৪৫ জনকে হত্যার পর যুদ্ধবিরতি পুনঃকার্যকরের ঘোষণা ইসরায়েলের

এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৫৭ এএম
    ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ব্যাপক বোমাবর্ষণের পর যুদ্ধবিরতি পুনঃকার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) দিনভর গাজার বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। এতে অন্তত ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

    ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসের হামলায় রোববার সকালে রাফাতে তাদের দুই সেনা নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়। ওই সময় ইসরায়েলের সহযোগী সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে হামাসের সংঘর্ষ বাধে। তখন দুই ইসরায়েলি সেনাও নিহত হয়।

    যদিও হামাস জানিয়েছে, রাফার সংঘর্ষ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। তা সত্ত্বেও দখলদাররা গাজার বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়।

    দিনের শেষদিকে আবারও যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ঘোষণা দিয়ে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলেছে, “রাজনৈতিক পর্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং গাজায় সিরিজ হামলার পর, প্রতিরক্ষা বাহিনী আবারও যুদ্ধবিরতি কার্যকর শুরু করেছে। যা হামাস ভঙ্গ করেছিল।”

    গত সোমবার হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে এ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিন ইসরায়েল গাজার মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছে। এতে করে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পরেও আরও অন্তত ৭০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

    দখলদার ইসরায়েলের সরকার রোববার ঘোষণা দিয়েছিল গাজায় তারা ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে কি না সেটি এখনো জানায়নি তারা।

    সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

