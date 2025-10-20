এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টিভিতে আজকের খেলা (২০ অক্টোবর)

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২২ এএম
    নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ লঙ্কানদের মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট। রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও। চলুন এক নজরে দেখে নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:

    ক্রিকেট:

    নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

    বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

    বেলা সাড়ে ৩টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস-১

    রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট (১ম দিন)

    পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

    বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

    নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড (২য় টি-টোয়েন্টি)

    দুপুর ১২টা ১৫ মি., সনি টেন-১

    ফুটবল:

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    ওয়েস্ট হাম-ব্রেন্টফোর্ড

    রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট-১

    এবি

