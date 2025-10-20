টিভিতে আজকের খেলা (২০ অক্টোবর)

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ লঙ্কানদের মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ। রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট। রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও। চলুন এক নজরে দেখে নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:
ক্রিকেট:
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা সাড়ে ৩টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস-১
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট (১ম দিন)
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড (২য় টি-টোয়েন্টি)
দুপুর ১২টা ১৫ মি., সনি টেন-১
ফুটবল:
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট-১
