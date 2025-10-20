আজ ২০ অক্টোবর, রাশিফলে কী আছে জেনে নিন

প্রতিটি রাশির নিজস্ব স্বভাব এবং গুণ-ধর্ম থাকে, তাই প্রতিদিন গ্রহের স্থিতি অনুসারে তাদের সঙ্গে যুক্ত জাতকের জীবনে নানা ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এ কারণেই প্রত্যেক রাশির রাশিফল আলাদা-আলাদা হয়। ভাগ্যরেখা অনুযায়ী আপনার আজকের দিনটি কেমন কাটতে পারে? ব্যক্তি, পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে কী বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র? এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যারা দিনের শুরুতেই কিছুটা ধারণা নিয়ে রাখতে চান তারা একবার পড়ে নিতে পারেন আজকের রাশিফল।
মেষ রাশি (২১ মার্চ - ২০ এপ্রিল)
মেষ হল কাল পুরুষের প্রথম রাশিচক্র। মেষ রাশি একটি অস্থির রাশিচক্র সাইন হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি আগুনের উপাদানের লক্ষণ। এই রাশির প্রতীক হল ভেড়া। অশ্বিনী ও ভরনি নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পর্ব এই রাশিচক্রের অধীনে আসে। মেষ রাশির চরিত্র ক্ষত্রিয়। মঙ্গলকে মেষ রাশির শাসক গ্রহ বলে মনে করা হয়। শারীরিক গঠনে এরা সাধারণত মাঝারি উচ্চতার হয়ে থাকে। চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
ভুল দিয়ে দিন শুরু হতে পারে। তবে দ্রুত সেই ভুল শুধরে নিলে ক্ষতি মিটবে। অফিসে সহকর্মীদের মানসিক অবস্থার প্রভাব পড়বে আজকের কাজে। সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব বজায় রাখুন। সন্ধ্যায় পরিবারের কারও থেকে মন ভালো করা খবর পেতে পারেন।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল - ২১ মে)
বৃষ রাশিকে একটি স্থির রাশিচক্রের চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি পৃথিবীর উপাদান চিহ্ন। এই রাশির প্রতীক ষাঁড় অর্থাৎ বৃষ। এই রাশিচক্রের অধীনে কৃত্তিকা নক্ষত্রের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পর্ব, রোহিণী নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় এবং মৃগাশিরা নক্ষত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব আসে। বৃষ রাশির চরিত্র বৈশ্য। শুক্রকে বৃষ রাশির শাসক গ্রহ বলে মনে করা হয়। ভাস্য চতুর্মুখী। শারীরিক গঠনে এঁরা সাধারণত মাঝারি উচ্চতার হয়ে থাকেন। তাহলে এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
প্রেম ও সম্পর্ককে আজ প্রধান্য দিন। রূঢ় আচরণ করলে প্রিয়জন দূরে সরে যেতে পারেন। সন্তানের ভুলের পিছনে কারণ খুঁজে বোঝানোর চেষ্টা করুন। সন্ধ্যায় পরিবারে শান্তিপূর্ণ সময় কাটবে।
মিথুন রাশি (২২ মে - ২১ জুন)
মিথুনকে দ্বৈত প্রকৃতির রাশি বলে মনে করা হয়। এই রাশিচক্রের প্রতীক যমজ মুখ। এই রাশির শাসক গ্রহ হল বুধ। মিথুন রাশির দিক পশ্চিম। মৃগাশিরা, অর্দ্র ও পুনর্বাসু নক্ষত্রে রয়েছে এই রাশি। এটি বায়ু উপাদানের রাশিচক্রের চিহ্ন। মিথুন একটি পুরুষ রাশিচক্রের চিহ্ন, এটি দিনের মধ্যভাগে একটি শক্তিশালী রাশিচক্র। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
পারিবারিক জীবনে নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। অফিসে সহানুভূতিপ্রবণ হোন, তাতে সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হবে। আত্মীয়স্বজনের থেকে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করুন, তাঁরা আপনার শক্তি হতে পারে।
কর্কট রাশি (২২ জুন - ২২ জুলাই)
কর্কট একটি পরিবর্তনশীল রাশিচক্র হিসাবে বিবেচিত হয়। এই রাশির প্রতীক কাঁকড়া। এই রাশির শাসক গ্রহ হল চাঁদ। কর্কট রাশির দিক উত্তর দিকে। এই রাশির পুনর্বাসু নক্ষত্রের প্রথম পর্ব হল পুষ্য ও অশ্লেষা নক্ষত্রের চতুর্থ পর্ব। এটি জলের উপাদানের রাশিচক্র। কর্কট একটি মহিলা রাশিচক্র। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
আপনার সৃজনশীল প্রতিভা ও মেধাকে প্রযুক্তির সঙ্গে মেলাতে পারলে সাফল্য পাবেন। কনটেন্ট ক্রিয়েশন, ডিজাইন বা ডিজিটাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে আজ নতুন দিশা আসতে পারে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই - ২৩ আগস্ট)
সিংহ রাশিকে একটি স্থিতিশীল রাশি বলে মনে করা হয়। এই রাশির প্রতীক সিংহ। এই রাশির শাসক গ্রহ হল সূর্য। সিংহ রাশির দিকটি পূর্ব। মাঘ ও পুর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের সকল পর্বের পাশাপাশি এটি উত্তরা ফাল্গুনীর প্রথম পর্ব। এটি একটি অগ্নি উপাদান চিহ্ন। সিংহ রাশি একটি পুরুষ রাশিচক্রের চিহ্ন। তাদের অনুকূল রং লাল। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
টাকা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটাই জীবনের সব নয়। আজ ব্যয় সংযম ও সঞ্চয়ের দিকে মন দিন। আত্মসংযম ও পরিকল্পনা থাকলে ভবিষ্যৎ আর্থিক স্থিতি নিশ্চিত হবে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট – ২৩ সেপ্টেম্বর)
কন্যা রাশিকে প্রকৃতি বলে মনে করা হয়। এই রাশিচক্রের প্রতীক হল একটি মেয়ে তার হাতে একটি ফুলের ডাল ধরে। এই রাশির অধিপতি বুধ। কন্যা রাশির দিক দক্ষিণ। এটি পৃথিবীর উপাদানের রাশিচক্রের চিহ্ন। এর শুভ রং সবুজ। ভাগ্যবান সংখ্যা ৫। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে আনুন। মেধা ও যুক্তি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করুন। ধৈর্য্য ও পরিশ্রম আপনার জয় নিশ্চিত করবে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর – ২৩ অক্টোবর)
তুলা রাশিকে রাশিচক্রের সপ্তম রাশি বলে মনে করা হয়। তুলা একটি রাশিচক্রের চিহ্ন যা বায়ু উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর শাসক গ্রহ শুক্র। তুলা রাশির দিক পশ্চিম। চিত্রা নক্ষত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়, স্বাতী নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় এবং বিশাখা নক্ষত্রের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় রয়েছে। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
আপনি বৈচিত্র্য প্রিয়। বদ্ধ পরিবেশে কাজ করলে বিরক্তি বাড়বে। তাই ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন— এতে মনও ভালো থাকবে, কাজেও নতুন উদ্যম আসবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর – ২২ নভেম্বর)
বৃশ্চিক রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। এটি একটি মহিলা রাশিচক্র সাইন। এর প্রতীক বিছে। এটি জলের উপাদানের রাশিচক্র। এই রাশির অধিপতি মঙ্গল। এই রাশির দিকটি উত্তর। এই রাশিচক্রে বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ পর্ব, অনুরাধা এবং জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রাশির শাসক গ্রহ হল মঙ্গল। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
বন্ধুত্ব গড়ার শুভ দিন। নতুন মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে লাভবান করবে। পুরোনো বন্ধুত্ব পুনর্জীবিত হতে পারে, যা ভবিষ্যতে সহায়তা দেবে।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
কাল পুরুষের রাশিফলের নবম রাশি হল ধনু। এই রাশিচক্রের প্রতীক হল তীরন্দাজ, যার পিছনে একটি ঘোড়ার শরীর। এই রাশির অধিপতি বৃহস্পতি। ধনু রাশির দিকটি পূর্ব। এই রাশির রাশিগুলি হল মুল এবং পূর্বাষাধা নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় এবং উত্তরাষাধা নক্ষত্রের প্রথম পর্ব। এটি অগ্নি উপাদানের রাশিচক্র। চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
কর্মদক্ষতা ও বাস্তবতা আজ পরীক্ষার মুখে। যতটুকু পারেন, সেই সীমার মধ্যে কাজ করুন। অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ২০ জানুয়ারি)
মকর হল কাল পুরুষের রাশিফলের দশম রাশি। এই রাশির চিহ্ন হল ছাগল, এই রাশির শাসক গ্রহ হল শনি। মকর রাশির দিক দক্ষিণ। এই রাশির বর্ণগুলি হল ভো, জা, জি, খি, খু, খে, খো, গা, গি। এই রাশির রাশিগুলি হল উত্তরাষাধা নক্ষত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়, শ্রাবণ নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায় এবং ধনিষ্ঠ নক্ষত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব। এটি পৃথিবীর উপাদানের রাশিচক্রের চিহ্ন।
চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
বন্ধুদের থেকে একটু সাবধান থাকুন অশান্তি বাড়তে পারে। অপরের নামে সমালোচনা করতে যাবেন না, সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সহকর্মীদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। পুরনো দিনের ঝামেলা মিটে যেতে পারে। সারা দিন কর্মে একটু আলস্য থাকলেও সঞ্চয় ভাল হবে। ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ দেয়। নতুন ব্যবসায় উদ্যোগে সাফল্য আসতে পারে। বিদেশযাত্রা বা নতুন পার্টনারশিপের সুযোগ পেতে পারেন।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
কুম্ভ হল কাল পুরুষের রাশিচক্রের একাদশ রাশি। এই রাশির প্রতীক একটি কলস। এই রাশির শাসক গ্রহ হল শনি। কুম্ভ রাশির দিক পশ্চিম। এই রাশির বর্ণগুলি হল গু, গে, গো, সা, সি, সু, সে, সো, দা। এই রাশিচক্রের নক্ষত্রগুলি হল ধনিষ্ঠ নক্ষত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়, শতভিষা নক্ষত্রের চারটি পর্যায়, পূর্বাভাদ্রপদ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব। এটি বায়ু উপাদানের রাশিচক্র। চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
ঋণ বা অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ রাখুন। আর্থিক স্থিতি বজায় রাখতে সঞ্চয় বাড়ান। যাঁরা অতীতে আপনাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
মীন হল কালপুরুষের রাশিফলের দ্বাদশ রাশি। এই রাশির প্রতীক হল একজোড়া মাছ। এই রাশির শাসক গ্রহ হল বৃহস্পতি। মীন রাশির দিক উত্তর। এই রাশির বর্ণগুলি হল দি, দু, থা, ঝা, এন, দে, দো, চা, চি। এই রাশিচক্রের নক্ষত্র হল পূর্বাভাদ্রপদের চতুর্থ পর্ব এবং উত্তরাভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রের সমস্ত পর্যায়। এটি জলের উপাদানের রাশিচক্র। চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনে কী হতে যাচ্ছে আপনার সাথে।
দাম্পত্য সুখে আজ শান্তিপূর্ণ দিন কাটবে। কোনও অপ্রয়োজনীয় তর্কে না জড়িয়ে নিজের কাজে মন দিন। ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগী থাকলে সাফল্য নিশ্চিতভাবে আসবে।
এবি