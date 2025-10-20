এইমাত্র
    ইসরায়েলের ৮০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, ৯৭ ফিলিস্তিনি নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৫ এএম
    গাজার সরকারী গণমাধ্যম কার্যালয় জানিয়েছে, ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৯৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

    এক বিবৃতিতে কার্যালয়টি জানায়, তারা যুদ্ধবিরতির ৮০টি লঙ্ঘনের প্রমাণ নথিভুক্ত করেছে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

    বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই লঙ্ঘনগুলো বেসামরিক মানুষের ওপর সরাসরি গুলি চালানো, ইচ্ছাকৃত গোলাবর্ষণ ও লক্ষ্যভিত্তিক হামলা, একই সঙ্গে একাধিক বিমান হামলা এবং বেসামরিক নাগরিকদের গ্রেপ্তার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

    বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এই আচরণগুলো দখলদার বাহিনীর আগ্রাসী মনোভাবের প্রতিফলন, যা মাটিতে উত্তেজনা বাড়ানোর স্পষ্ট ইচ্ছা এবং রক্ত ও হত্যার প্রতি তাদের অবিরাম পিপাসাকে প্রকাশ করে।

