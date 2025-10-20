এইমাত্র
    মিরসরাইয়ে ভারতীয় শাড়িসহ দুই চোরাকারবারি গ্রেপ্তার

    জাবেদুল ইসলাম, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৮ এএম

    চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ বিশেষ অভিযানে অবৈধ ভারতীয় শাড়িসহ জিয়া উদ্দিন বাবুল (৩০) ও রিয়াদ হোসেন (২৬) নামের দুই চোরাকারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে।

    সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে তাদের চট্টগ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হবে।

    এর আগে রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে উপজেলার বারইয়ারহাট পৌরসভার খান সিটি সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় পাচারের উদ্দেশ্যে আনা ১০২ পিস ভারতীয় শাড়ি জব্দ করে পুলিশ।

    গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ফেনীর ছাগলনাইয়া পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ছাগলনাইয়া গ্রামের বাসিন্দা।

    জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে পাচারের সময় ১০২ পিস ভারতীয় শাড়িসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ সোমবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

