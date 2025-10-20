এইমাত্র
    মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড

    নিহত ১৬ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩১ এএম
    নিহত ১৬ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

    রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মারা যাওয়া ১৬ জনের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মিরপুরের রূপনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান বলেন, সিআইডির ফরেনসিক ল্যাব থেকে ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর রবিবার (১৯ অক্টোবর) লাশগুলো হস্তান্তর করা হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) মর্গে লাশ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

    ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারকে মরদেহ দাফন খরচ বাবদ ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

    দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এই সহায়তা দেওয়া হয়।

    গত মঙ্গলবার শিয়ালবাড়ির একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। গুদামে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশগুলো পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

