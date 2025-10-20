এইমাত্র
    হাসিনাসহ ৩ আসামির পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু আজ

    হাসিনাসহ ৩ আসামির পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু আজ

    ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক পুলিশ প্রধানের পক্ষে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শুরু হচ্ছে আজ।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন যুক্তি তুলে ধরবেন। এর আগে, টানা পঞ্চম দিনে এসে গত বৃহস্পতিবার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ করে প্রসিকিউশন।

    পরে সেদিনই আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য দিন ধার্য করেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

    এই মামলায় প্রসিকিউশন থেকে ৫৪ জন সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তা ছাড়াও দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সাক্ষ্য দিয়েছেন এই মামলায়। তবে, মামলার মূল দুই আসামি পলাতক থাকায় কোনো সাফাই সাক্ষী উপস্থাপনের সুযোগ পাননি তারা।

    এদিকে, ট্রাইব্যুনাল- ২ এ আশুলিয়ার ৬ লাশ পোড়ানোর মামলার সাক্ষ্যগ্রহণও অনুষ্ঠিত হবে আজ।

    ইখা

    জুলাই গণহত্য হাসিনা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

