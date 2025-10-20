পে কমিশনের সঙ্গে ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক আজ

এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১২ এএম
    প্রস্তাবিত নতুন বেতন স্কেলের বিষয়ে আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আটটি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসছে জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫। বাংলাদেশ সচিবালয়ে পৃথক সময়ে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে।

    জাতীয় বেতন কমিশনের সদস্যসচিব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. ফরহাদ সিদ্দিক স্বাক্ষরিত একাধিক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সচিবালয়ের পুরোনো ভবনের ৪র্থ তলার ৩০৪ নম্বর কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠন ও সমিতিগুলোর প্রতিনিধিদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থেকে তাদের প্রস্তাব ও মতামত উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

    যেসব সংগঠন বৈঠকে অংশ নিচ্ছে :

    ১. বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস)

    ২. কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, স্থানীয় সরকার বিভাগ

    ৩. অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

    ৪. ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

    ৫. বাংলাদেশ গ্রাম পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (কেন্দ্রীয় কমিটি)

    ৬. ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)

    ৭. ফেডারেশন অব এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট সায়েন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

    ৮. বাংলাদেশ ডিপ্লোমা লাইভস্টক অ্যাসোসিয়েশন (কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ)

