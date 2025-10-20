এইমাত্র
  • শাহজালালের আগুনে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি: ইএবি
  • নির্বাচনকে ঘিরে ইসির কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা
  • এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি
  • আলোচিত সেই বাংলাদেশি পর্ন-তারকা দম্পতি গ্রেপ্তার
  • সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সতর্ক নির্দেশনা
  • আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু
  • ৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি
  • দেশের ৬ অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা
  • পে কমিশনের সঙ্গে ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক আজ
  • ৯ম দিনের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    জাতীয় সংসদ নির্বাচন

    আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৪ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৪ এএম

    আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৪ এএম

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সভায় বসেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা শুরু হয়।

    সভায় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনী এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসির কর্মকর্তারা।

    প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছেন। চার নির্বাচন কমিশনার এবং ইসি’র জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সভায় উপস্থিত আছেন।

    ইসি জানিয়েছে, সভায় সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান এবং বিমান বাহিনী প্রধানের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, মহাপুলিশ পরিদর্শক; বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা কোস্টগার্ড বা আনসার ও ভিডিপি বা ডিজিএফআই বা এনএসআই বা এনটিএমসি ও র‌্যাবের মহাপরিচালক এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) বা সিআইডি’র অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক সভায় উপস্থিত আছেন।

    ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ আগেই সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে যেসব সংস্থা জড়িত যেমন- পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি ও আনসার ছাড়াও সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী এবং অন্যান্য সংস্থাকে কমিশন সচিবালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা হবে।

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এর আগে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ করেছে ইসি। ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম দিনের সংলাপে সুশীলসমাজ ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বৈঠক করে তারা। এরপর ৬ অক্টোবর প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং ৭ অক্টোবর নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নারী নেত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তারা। চলমান নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হলে চলতি মাসের শেষদিকে অথবা আগামী মাসে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও সংলাপে বসবে সাংবিধানিক সংস্থাটি।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ইসি জাতীয় সংসদ নির্বাচন বৈঠক আইনশৃঙ্খলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…