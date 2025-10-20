এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    ফিচার

    বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস আজ

    ফিচার ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৫ এএম
    ফিচার ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৫ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    সঠিক তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নে পরিসংখ্যানের অপরিহার্য ভূমিকা তুলে ধরার লক্ষ্যে আজ ২০ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস। আজ একই সঙ্গে দেশে পালিত হচ্ছে ‘জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস, ২০২৫’।

    দিবসটি উদ্‌যাপন করতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উদ্যোগে আজ সকালে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ সকাল সাড়ে আটটায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। র‍্যালিটি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবন হতে শুরু হয়ে কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিসংখ্যান ভবনে এসে শেষ হবে।

    প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবসটি পালিত হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে এই বিশেষ দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো— জীবনযাত্রার মান পরিমাপ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই বছরের প্রতিপাদ্য ‘ড্রাইভিং চেঞ্জ উইথ কোয়ালিটি স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড ডাটা ফর এভরিওয়ান’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।’

    বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অপরিহার্য। একটি দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস

