তেঁতুলিয়ায় শেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত মোটরসাইকেল আরোহী

    দেশজুড়ে

    মো. রবিউল ইসলাম, তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫২ এএম
    পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় শেয়ালের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ১ জন নিহত ও ২ জন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

    রবিবার দিবাগত রাতে তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় মহাসড়কের বোয়ালমারী বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত তৌসিফ খান মুসা (২২) উপজেলার তিরনইহাট খয়খাটপাড়া দরগাসিং গ্রামের রফিকুল ইসলামের পুত্র।

    এ সময় আহত হন তিরনইহাট ইউপি বাবুয়ানী জোত গ্রামের সমেশ আলীর ছেলে আল শাহরিয়ার (২৩) ও একই ইউনিয়নের দরগাসিং গ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে মাহমুদ মনির হোসেন (২৫)।

    নিহতের চাচা সোহেল রানা জানান, বুড়াবুড়ি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে শালবাহান বোয়ালমারী নামক স্থানে তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় মহাসড়কের উপর শেয়ালের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

    তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) দেষাশীষ রায় বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুরতহাল শেষ করে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

