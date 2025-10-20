এইমাত্র
  • শাহজালালের আগুনে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি: ইএবি
  • নির্বাচনকে ঘিরে ইসির কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা
  • এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি
  • আলোচিত সেই বাংলাদেশি পর্ন-তারকা দম্পতি গ্রেপ্তার
  • সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সতর্ক নির্দেশনা
  • আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু
  • ৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি
  • দেশের ৬ অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা
  • পে কমিশনের সঙ্গে ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক আজ
  • ৯ম দিনের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মঠবাড়িয়ায় চা বিক্রেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ৩

    এস এম আকাশ, মঠবা‌ড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতি‌নি‌ধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৭ পিএম
    এস এম আকাশ, মঠবা‌ড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতি‌নি‌ধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৭ পিএম

    মঠবাড়িয়ায় চা বিক্রেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ৩

    এস এম আকাশ, মঠবা‌ড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতি‌নি‌ধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৭ পিএম

    পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় আলম হাওলাদার (৭০) নামের এক চা বিক্রেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আলম হাওলাদার উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের বড় শৌলা গ্রামের মৃত হাকিম হাওলাদারের ছেলে।

    মঠবাড়িয়া থানা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে আলম হাওলাদার তার চায়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় পুলিশ রাতেই ৩ জনকে আটক করেছে। স্থানীয়দের ধারণা, দোকানের বকেয়া পাওনা টাকা চাওয়ায় মাদকাসক্তরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

    নিহতের ছোট ছেলে সরোয়ার হাওলাদার জানান, পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বকেয়া টাকা নিয়ে আমার সামনে বসে অনেক দিন ঝগড়া হয়েছে। গতকাল বড় শৌলা এলাকার সোনা উদ্দিনের বাড়ির সামনে রাত নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আমি বাবার হত্যার বিচার চাই।

    মঠবাড়িয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল হালিম জানান, এ বিষয়ে নিহতের ছেলে সরোয়ার হোসেন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পিরোজপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

    এসআর

    ট্যাগ :

    চা বিক্রেতাকে কুপিয়ে হত্যা আটক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…