    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    আবহাওয়া

    বাংলাদেশে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী বৃষ্টিবলয় ‘আঁখি’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০১:১৭ পিএম
    বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী বৃষ্টিবলয় আঁখি। এতে সারাদেশে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ দল (বিডব্লিউওটি)।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) বিডব্লিউওটি এ তথ্য জানায়।

    বিডব্লিউওটি জানায়, ধেয়ে আসছে শক্তিশালী বৃষ্টিবলয় আঁখি। এটি একটি খুবই শক্তিশালী বৃষ্টিবলয়। এটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বৃষ্টিবলয়, মানে এই বৃষ্টিবলয়ে দেশের প্রায় সব এলাকায় কমবেশি বৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

    বিডব্লিউওটি বলছে, আঁখি একটি ক্রান্তীয় বৃষ্টিবলয় ও শক্তিশালী বৃষ্টিবলয়, যা দেশের অনেক এলাকায় ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টি হতে পারে। এটি আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে ২৯ বা ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত থাকতে পারে।

    এদিকে সকালে আবহাওয়া অফিসের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও এর কাছাকাছি এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এটি ঘনীভূত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আগামী কয়েক দিন বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামী সপ্তাহে সারা দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে।

