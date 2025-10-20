এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি

বিএনপি সরকার গঠন করলে সকল বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।
আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আয়োজিত মহাসমাবেশে এসব কথা জানান তিনি। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে সরকারকে মেনে নেয়ারও আহ্বান জানান এ্যানি।
তিনি বলেন, 'তারেক রহমান ও বিএনপির কাছে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা সবসময়ই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।' এসময় শিক্ষকদের সুশৃঙ্খলভাবে নয়দিন ধরে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।
বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বৃদ্ধির সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রত্যাখান করে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করছেন।
নবম দিনের মতো এই অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা জানান, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা বৃদ্ধির তিনদফা দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে ফেরত যাবেন না তারা।
এর আগে, রবিবার (১৯ অক্টোবর) শিক্ষকদের ভুখা মিছিল কর্মসূচিটি পুলিশি বাধার মুখোমুখি পড়লে শিক্ষক নেতাদের পক্ষ থেকে আমরণ অনশন ও সর্বাত্মক কর্মবিরতির ডাক দেয়া হয়।
শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে বিএনপি ছাড়াও গণ অধিকার পরিষদ ও এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একাত্মতা পোষণ করেছে। তিন দফা দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন না আসা পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।
এইচএ