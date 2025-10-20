এমবাপ্পের গোলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল রিয়াল

স্প্যানিশ লা লিগায় গেতাফের মাঠে ঘাম ঝরিয়ে জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। একমাত্র গোলটি করেছেন দলের ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচে গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে জাভি আলোনসোর শিষ্যরা।
রোববার (১৯ অক্টোবর) রাতে কলিজিয়াম স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় গেতাফে ও রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের শুরুতে বলের দখল রিয়াল রাখলেও কার্যকর আক্রমণ গড়তে হিমশিম খায় দলটি। প্রথমার্ধে কোনো দলই জালের দেখা পায়নি।
বিরতির পর পাল্টে যায় খেলার গতি। আক্রমণ বাড়াতে থাকে অতিথিরা। ম্যাচের ৭৭তম মিনিটে গেতাফের খেলোয়াড় নিওম ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে কনুই দিয়ে আঘাত করলে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। এর মাত্র তিন মিনিট পর গিলেরের পাস থেকে বক্সে ঢুকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপ্পে।
শেষ সময়ের আগে আবারও বিপাকে পড়ে গেতাফে। ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখায় অ্যালেক্স স্যানক্রিস। ফলে ৯ জনের দলে পরিণত হয় স্বাগতিকরা। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে পূর্ণ তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।
৯ ম্যাচ শেষে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে আবারও তালিকার শীর্ষে উঠেছে লস ব্লাঙ্কোস। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে বার্সেলোনা।
