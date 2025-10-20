ফাইনাল হারা যুবাদের পাশে দাঁড়ালেন মেসি

১৮ বছর পর অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপ জয়ের দারুণ সুযোগ ছিল আর্জেন্টিনার সামনে। কিন্তু ফাইনালে মরক্কোর বিপক্ষে ২–০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয় আলবিসেলেস্তে যুবাদের। রেকর্ড ছয়বারের শিরোপাজয়ী দলটি এমন হারের পর স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়ে কান্নায়। এই কঠিন সময়ে তরুণদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দলেরই সাবেক তারকা ও কিংবদন্তি লিওনেল মেসি।
২০০৫ সালে অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপ জিতে গোল্ডেন বল জিতেছিলেন লিওনেল মেসি। তার হাত ধরেই সেই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা, আর পরের আসরেও জিতেছিল তারা। এরপর থেকে আর ট্রফির দেখা মেলেনি। মরক্কোর বিপক্ষে এবারের ফাইনালে হারের মধ্য দিয়ে সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো।
ফাইনালে হারের পর হতাশায় ভেঙে পড়া আর্জেন্টাইন যুব দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে বার্তা দেন মেসি। দলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি লেখেন,‘মাথা উঁচু রাখো, ছেলেরা! তোমরা অসাধারণ একটি টুর্নামেন্ট খেলেছো। যদিও আমরা সবাই চেয়েছিলাম তোমরা শিরোপা তুলে ধরবে। তবুও তোমাদের অসাধারণ সব সাফল্য আমরা উপভোগ করছি এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের হৃদয় দিয়ে নীল ও সাদা জার্সির জন্য লড়েছো, আমরা গর্বিত।’
পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ফাইনালে ওঠা আর্জেন্টিনা শিরোপার মঞ্চে এসে হোঁচট খায়। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচ হারের কারণ ব্যাখ্যা করেন। কোচ বলেন,‘আজকের পরিস্থিতি আমাদের বিশ্বকাপে আগের ম্যাচগুলো থেকে আলাদা ছিল। আমরা আমাদের শক্তি পুরোপুরি দেখাতে পারিনি। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে বা একটি গোল করতে পারিনি।’
তবে নিজেদের ব্যর্থতার সঙ্গে প্রতিপক্ষকেও কৃতিত্ব দিলেন আর্জেন্টিনার কোচ। তিনি যোগ করেন,‘জয়টা তাদের প্রাপ্য। তারা শারীরিকভাবে খুব শক্তিশালী ছিল। আমাদের কিছু খেলোয়াড় পুরোপুরি পারফর্ম করতে পারেনি। ফলে ম্যাচটি আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।’
আরডি