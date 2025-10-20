এইমাত্র
  • শাহজালালের আগুনে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি: ইএবি
  • নির্বাচনকে ঘিরে ইসির কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা
  • এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি
  • আলোচিত সেই বাংলাদেশি পর্ন-তারকা দম্পতি গ্রেপ্তার
  • সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সতর্ক নির্দেশনা
  • আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু
  • ৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি
  • দেশের ৬ অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা
  • পে কমিশনের সঙ্গে ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক আজ
  • ৯ম দিনের মতো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বাঘায় শীতের আগমনে খেজুর গাছ পরিচর্যা শুরু

    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৫ পিএম
    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৫ পিএম

    বাঘায় শীতের আগমনে খেজুর গাছ পরিচর্যা শুরু

    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৫ পিএম

    শীতের আগমন শুরু হলেই রাজশাহীর বাঘায় শুরু হয় খেজুর গাছের পরিচর্যা। শীত মৌসুমে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করে তা থেকে তৈরি হয় বিখ্যাত খেজুরের গুড়। ইতোমধ্যেই রস সংগ্রহের জন্য খেজুর গাছ কাটায় (পরিচর্যা) ব্যস্ত সময় পার করছেন বাঘার গাছিরা। গাছ কাটার ১০-১২ দিন পর থেকেই শুরু হবে রস সংগ্রহ।

    উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, জমির আইলে সারি সারি খেজুর গাছের সমারোহ। এসব গাছের যত্ন, রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরির কাজ ঘিরে এখন চলছে প্রস্তুতির আমেজ।

    বাজুবাঘা ইউনিয়নের নওটিকা গ্রামের মহাতাব আলীর খেজুর গাছ আছে ৩০টি। বর্তমানে তিনি রস সংগ্রহের জন্য গাছের আগা ঝোড়া, চাঁচ দেওয়া ও খুচ পাতারি হানতে ব্যস্ত।

    মহাতাব আলীর ছেলে আবু বক্কর জানান, শীত মৌসুমের প্রায় চার মাস তাদের পরিবার খেজুরের গুড় ও পাটালি তৈরি করে। তবে আবু বক্কর এই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। অনলাইনে নির্ভেজাল খেজুরের গুড় বিক্রি করে তিনি পেয়েছেন ব্যাপক সাড়া।

    তিনি বলেন, 'আমার বুদ্ধি হওয়া বয়স থেকে দেখছি বাবা খেজুরের গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় বিক্রি করেন। আমি বসে না থেকে অনলাইনে এই গুড় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই। কোন প্রকার ভেজাল ছাড়াই গুড় বিক্রি করায় মানুষ আমার ওপর আস্থা রাখছে।'

    স্থানীয়দের মতে, বাঘার খেজুরের রস ও গুড় শুধু স্থানীয় নয়, দেশব্যাপী জনপ্রিয়। শীত এলেই এখানকার গুড়ের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবছরও সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে জোর প্রস্তুতি চলছে গাছিদের ঘরে ঘরে।

    এসআর

    ট্যাগ :

    খেজুর গাছ পরিচর্যা শুরু বাঘায় শীতের আগমন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…