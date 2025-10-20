এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    জাতীয়

    নির্বাচনে ১ লাখ সেনা ও দেড় লাখ পুলিশ থাকবে: ইসি সচিব

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৫৭ পিএম
    নির্বাচনে ১ লাখ সেনা ও দেড় লাখ পুলিশ থাকবে: ইসি সচিব

    সংগৃহীত ছবি

    দেশে অবশ্যই নির্বাচন করার পরিবেশ আছে বলে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ সেনা দায়িত্ব পালন করবে। একই সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে দেড় লাখ পুলিশ। ভোটের দিন সারাদেশে দায়িত্ব পালন করবে সাড়ে ৫ লাখ আনসার।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন অবাধ, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান ইসি সচিব।

    লুট হওয়া অস্ত্র প্রসঙ্গে আখতার আহমেদ জানান, লুট হওয়া ৮৫ শতাংশ রিকভারি হয়েছে, বাকিটা হয়নি কাজ চলমান।

    তবে বৈঠকে দেশে সম্প্রতি কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব।

    এমআর-২

