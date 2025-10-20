এইমাত্র
  • মিরপুরের থেকেও খারাপ পিচে খেলেছি: মুশতাক আহমেদ
  • শাহজালালের আগুনে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি: ইএবি
  • নির্বাচনকে ঘিরে ইসির কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা
  • এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি
  • আলোচিত সেই বাংলাদেশি পর্ন-তারকা দম্পতি গ্রেপ্তার
  • সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সতর্ক নির্দেশনা
  • আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু
  • ৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি
  • দেশের ৬ অঞ্চলে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা
  • পে কমিশনের সঙ্গে ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের বৈঠক আজ
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইউক্রেনকে যুদ্ধ থামাতে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৬ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৬ পিএম

    ইউক্রেনকে যুদ্ধ থামাতে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৬ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে ইউক্রেনকে বর্তমান যুদ্ধরেখা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো যুদ্ধ থামানো, আলোচনায় যাওয়া যাবে পরে।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড।

    রবিবার ওয়াশিংটনে ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, গত শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে তার “সৌহার্দ্যপূর্ণ” বৈঠক হয়েছে।

    তবে তিনি জেলেনস্কিকে ডনবাস অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলে যে খবর বের হয়েছে সেটি অস্বীকার করেন।

    ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, “না, আমরা সেটা নিয়ে কথা বলিনি”। তিনি আরও বলেন, “তাদের (ইউক্রেনের) উচিত যুদ্ধরেখার যেখানে এখন তারা আছে, সেখানেই থেমে যাওয়া।”

    তিনি বলেন, “ডনবাস অঞ্চলের প্রায় ৭৮ শতাংশ এলাকা ইতোমধ্যেই রাশিয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। ইউক্রেন চাইলে পরে কোনো সময় এ বিষয়ে আলোচনায় যেতে পারে, কিন্তু এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ থামানো।”

    ডনবাস অঞ্চলের মধ্যে দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত এবং ২০১৪ সাল থেকেই এই অঞ্চল সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সময় রাশিয়ার সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ক্রিমিয়া দখলের পর নিজেদের স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

    এরপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে তথাকথিত “বিশেষ সামরিক অভিযান” শুরু করার পর থেকে ওই এলাকার বেশিরভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রাশিয়া।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ইউক্রেন যুদ্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…