লালনমেলায় তিন দিনে থানায় ৭৮ মোবাইল চুরির অভিযোগ

বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়া আখড়াবাড়িতে এবার ৩ দিনের তিরোধান দিবসের অনুষ্ঠানে লাখো মানুষের স্রোত নামে। আর এ সুযোগে সক্রিয় ছিল মোবাইল ফোন চোর, পকেটমার ও জাল টাকার ব্যবসায়ী একাধিক চক্র।
গত ৩ দিনে ফোন চুরির ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়রি (জিডি) করেছেন অন্তত ৭৮ জন ভুক্তভোগী। এছাড়াও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছে র্যাব। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুমারখালী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিরুল ইসলাম।
ফোন চুরি ও পকেটমারের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কান্দাপাড়ার মৃত আব্দুল হাইয়ের ছেলে শামিম তালুকদার (২৮), নেত্রকোনার বারহাট্টা থানার ডেউপুর উত্তরপাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে সেফায়েত উল্লাহ (১৯), কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ চিথোলিয়ার মৃত রফিকুলের ছেলে মো. সজিব (১৯), মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল এলাকার মোস্তফার ছেলে রমজান আলী (২৬), ময়মনসিংহের ত্রিশাল এলাকার কাশেমের ছেলে রাজিব মিয়া (২০), পাবনার চর ভবানীপুর এলাকার বক্করের ছেলে আব্দুল মালেক (২৫), গাইবান্ধার পরেশ তালুকদারের ছেলে মামুন তালুকদার (৫০), কুষ্টিয়ার জালালের ছেলে তানজিম (২০)। এছাড়াও জাল টাকার জন্য মো. সবুজকে (২৪) গ্রেফতার করা হয়। তিনি কুষ্টিয়ার মিরপুরের আমবাড়ীয়া এলাকার শাজাহান আলীর ছেলে।
স্থানীয় ও মেলায় আসা সাধারণ মানুষ বলছেন, শনিবার লালন মাজারের প্রবেশপথে খুব ভিড় ছিল। ফলে ভিড়ের মধ্যে একটি চক্র পকেট থেকে কৌশলে মোবাইল ফোন বের করে নেয়। কোনো উপায় না পেয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন তারা।
কুমারখালী থানার পরিদর্শক আমিরুল ইসলাম বলেন, তিন দিনে ৭৮ জনের জিডি আকারে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১০-১২ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
থানার ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, শনিবার রাত ১০টার দিকে আখড়াবাড়ির প্রবেশপথ থেকে জাল ২১ হাজার ৫০০ টাকাসহ সবুজকে আটক করে র্যাব। তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলার আয়োজন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ উৎসব রোববার মধ্যরাতে লালন সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে শেষ হয়।
