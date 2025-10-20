এইমাত্র
    মিরপুরের থেকেও খারাপ পিচে খেলেছি: মুশতাক আহমেদ

    ক্রীড়া প্রতিবেদক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৭ পিএম

    আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মিরপুরের পিচ নিয়ে বিতর্ক যেন নতুন কিছু নয়। প্রতিটি সিরিজেই শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট চলে আসে আলোচনার কেন্দ্রে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগেও একই ছবি— কালচে রঙের পিচ, আর কিছু জায়গায় এবড়োখেবড়ো বাউন্স। সমালোচনা হতেই পারে, তবে বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ কিন্তু বিষয়টিকে দেখছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে।

    দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন ১৯৯৯ সালের দিল্লি টেস্টের কথা। সেদিন এমনই, বরং আরও নাজুক এক উইকেটে অনিল কুম্বলে করেছিলেন এক ইনিংসে ১০ উইকেট।

    মুশতাক বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারে অনেকবার এমন উইকেটে খেলেছি। কুম্বলে যে ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছিল, সেই উইকেট মিরপুরের থেকেও খারাপ ছিল।’

    সাংবাদিকদের প্রশ্নে যখন বলা হলো, এমন পিচে তিনি নিজেই হয়তো ৭–৮ উইকেট তুলে নিতে পারতেন, তখন হেসে সেই ধারণা উড়িয়ে দিলেন মুশতাক। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘না বন্ধু, কাজটা এত সহজ না। কোচ হিসেবে আমি সবসময় বলি— প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখো। এমন পিচে কখনও কখনও কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে হয়।’

    রিশাদ হোসেনের বোলিং নিয়েও প্রশংসা ঝরল তার কণ্ঠে। তিনি বলেছেন, ‘রিশাদ দুর্দান্ত বল করেছে। লাইন–লেন্থ ধরে রেখেছে ধারাবাহিকভাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন সে দীর্ঘ সময় ভালো বল করতে পারছে, এটা খুব ইতিবাচক দিক।’

    পিচ স্পিন বান্ধব হলেও, মুশতাকের চোখে আসল চাবিকাঠি ‘প্রসেস’। তার ভাষায়, ‘এমন উইকেটে স্পিনাররা প্রায়ই অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন আর প্রক্রিয়া মনে থাকে না। কিন্তু আসল বিষয়টাই হচ্ছে প্রসেস। শুধু ভালো বল নয়, ভালো ওভার করতে হবে। টার্নিং পিচে মেইডেন ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রসেস ঠিক রাখলে উইকেট আসবেই।’

