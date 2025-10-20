কালিয়াকৈরে ভুল রক্ত পুশে সিজারের রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রুমাইসা হাসপাতালে ভুল রক্ত পুশ করার অভিযোগে এক সিজার রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রোববার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে উপজেলার চাপাইর এলাকায়।
নিহতের নাম খাদিজা আক্তার (২৫)। তিনি চাপাইর গ্রামের জামির হোসেনের ছেলে আবির হোসেনের স্ত্রী।
পরিবারের অভিযোগ, শনিবার রাতে প্রসব ব্যথা নিয়ে খাদিজাকে রুমাইসা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক সিজারিয়ান অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অপারেশনের পর অবস্থার অবনতি হলে তাকে ভুল রক্ত পুশ করা হয় বলে দাবি করেছেন স্বজনরা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খাদিজার মৃত্যু হয়।
নিহতের স্বামী ও মা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা ও অবহেলার অভিযোগ করেছেন। তাদের অভিযোগ, হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসকের অদক্ষতার কারণেই খাদিজার মৃত্যু হয়েছে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।
রোগীর স্বামী আবির হোসেন রাত প্রায় ৩টা ৪৫ মিনিটে সংবাদ মাধ্যমকে ফোনে ঘটনার বিস্তারিত জানানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে সংবাদকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মায়ের সাক্ষাৎকার নিলেও স্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে রুমাইসা হাসপাতালের ম্যানেজার তুহিনের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাদিয়া তাসনিম মুনমুন বলেন, 'আমরা ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। কমিটির সদস্যরা আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। এরপর ইউএনও মহোদয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
এ বিষয়ে কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউসার আহমেদ বলেন, 'বিষয়টি আমরা জেনেছি। দ্রুত তদন্ত করে দেখা হবে হাসপাতালের অনুমোদন আছে কিনা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে হাসপাতালটি সিলগালা করে দেওয়া হবে।'
