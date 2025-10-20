বাঁচা-মরার ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

জয় দিয়ে শুরু হলেও পরের চার ম্যাচে টানা হারের ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তবু সেমিফাইনালে ওঠার হিসাব এখনো জ্যোতির দলের পক্ষে। সেই সমীকরণ মেলানোর লড়াই আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমি মাঠে বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে ৩টায় শুরু হয়েছে ম্যাচটি। গুরুত্বপূর্ণ এই খেলায় টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। ফলে আগে ফিল্ডিং করবে বাংলাদেশ।
টস জিতে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু বলেন, ‘আমরা আগে ব্যাট করব, পিচটা ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো মনে হচ্ছে। ৩-৪ ম্যাচ পর অবশেষে রোদ দেখা যাচ্ছে, ভালো লাগছে। আশা করি আজ ভালো ক্রিকেট খেলতে পারব। আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে — উদেশিকা প্রাবোধানি দলে এসেছেন পিউমি ওয়াতসালার জায়গায়।’
টস হেরে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি বলেন, ‘আমাদের বোলাররা ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করছে, আশা করছি আমরা তাদের এমন একটা স্কোরে আটকে রাখতে পারব যেটা আমরা তাড়া করতে পারি। আমাদের দলে ভালো স্পিনার আছে এবং আমরা শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করব। দলে দুটি পরিবর্তন হয়েছে — মারুফা আক্তার এবং নাহিদা আক্তার আবার দলে ফিরেছেন।’
বাংলাদেশ একাদশ : ফারজানা হক পিংকি, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, রিতু মনি, নাহিদা আক্তার, রাবেয়া খান, নিশিতা আক্তার নিশি, মারুফা আক্তার।
শ্রীলঙ্কা একাদশ : বিশ্মি গুনারত্নে, চামারি আতাপাত্তু (অধিনায়ক), হাসিনি পেরেরা, হর্ষিতা সমারাবিক্রমা, কবিশা দিলহারি, নিলাক্ষী ডি সিলভা, আনুষ্কা সঞ্জীবনী (উইকেটরক্ষক), উদেশিকা প্রাবোধানি, সুগন্ধিকা কুমারী, মালকি মাদারা, ইনোকা রানাওয়ীরা।
আরডি