কক্সবাজারে পর্যটককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ৫

কক্সবাজারে ভ্রমণে আসা টাঙ্গাইলের এক পর্যটককে ছুরিকাঘাত করে মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০টি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে কক্সবাজার জেলা পুলিশের মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) অলক বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার পাঁচজনই পেশাদার ছিনতাইকারী। তারা হলো- কক্সবাজার সদরের ঝিলংজা ইউনিয়নের ডিককুল এলাকার দুদু মিয়ার ছেলে মো. বাবুল (২৮), পৌরসভার চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকার মো. সেলিমের ছেলে সাইফুল ইসলাম (২১), নতুন বাহারছড়ার ফজল করিমের ছেলে মো. সোহেল (২২), কলাতলী এলাকার কালা পুতুর ছেলে মো. সিদ্দিক ওরফে কানাইয়া (৪০) এবং টেকপাড়া এলাকার সরোয়ারের ছেলে ইমরান সরোয়ার ইমন (২৫)।
অলক বিশ্বাস বলেন, গত রোববার বিকেলে কক্সবাজারের কলাতলীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এলাকায় সিএনজিযোগে এসে কয়েকজন ছিনতাইকারী পর্যটক সাইফুল্লাহকে ছুরিকাঘাত করে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার পরপরই জেলা পুলিশের নজরে বিষয়টি আসলে সদর মডেল থানার একটি আভিযানিক দল একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।
তাদের কাছ থেকে ১০টি মোবাইল ফোন ও ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। তবে ভুক্তভোগী পর্যটকের মোবাইলটি উদ্ধার হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলক বিশ্বাস।
এসআর