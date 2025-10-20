এইমাত্র
    আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    জামালপুরে নিখোঁজের ১৬ ঘণ্টা পর ধানক্ষেতে মিললো শিশুর লাশ

    আবদুল লতিফ লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:১২ পিএম
    জামালপুরে নিখোঁজের ১৬ ঘণ্টা পর ধানক্ষেতে মিললো শিশুর লাশ

    জামালপুরের বকশীগঞ্জে নিখোঁজের ১৬ ঘণ্টা পর বাড়ির পাশে ধানক্ষেত থেকে ইয়ার আলী (১০) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে পৌর এলাকার মালিরচর মৌলভিপাড়া গ্রামে ধানক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

    স্থানীয়রা জানান, রোববার রাত ৮টার দিকে বাড়ির পাশে একটি মুদি দোকানে টেলিভিশন দেখার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় ইয়ার আলী। এরপর সে আর ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। সোমবার দুপুরে স্থানীয় কৃষকরা ধানক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে শিশুটির মরদেহ দেখতে পান এবং পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

    বকশীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার শাকের আহম্মেদ বলেন, 'প্রাথমিকভাবে এটি একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার সাথে যারা জড়িত, তাদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।'

