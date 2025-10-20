সিরাজদিখানে মিশুকের চাপায় শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বেপরোয়া দ্রুতগতির ইজিবাইকের (মিশুক) ধাক্কায় চার বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তার নাম আরিয়ান (৪)।
সোমবার (২০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের বেতকা–বালুচর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আরিয়ান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামের মাছ বিক্রেতা মো. শাহ আলমের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে বাড়ির পাশে রাস্তায় খেলছিল আরিয়ান। হঠাৎ দৌড়ে সড়কে উঠলে দ্রুতগামী একটি ইজিবাইক তাকে চাপা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরিয়ানের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসী ইজিবাইকটি আটক করলেও চালক পালিয়ে যায়।
সিরাজদিখান থানার ওসি মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।'
এসআর