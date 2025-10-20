নিষেধাজ্ঞা পাত্তা না দিয়ে পদ্মাপাড়ে চলছে ইলিশ বেচাকেনার উৎসব

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এ সময় ইলিশ ধরা, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে পদ্মাপাড়ের চিত্র ভিন্ন। ভোর থেকেই নদীপাড়ের অস্থায়ী বাজারে ভিড় করেন জেলেরা। মাছ কিনতে আশেপাশের গ্রাম থেকে শুরু করে দূরদূরান্ত থেকেও ছুটে আসেন সাধারণ মানুষ।
সরেজমিনে দেখা গেছে, শিবচর উপজেলার পদ্মার তীরবর্তী বন্দরখোলা, মাদবরেরচর, চরজানাজাত ও কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে মা ইলিশ। এর মধ্যে বন্দরখোলা ইউনিয়নের কাজিরসূরা বাজারে ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে মাছ কিনছেন এখান থেকে।
স্থানীয়রা জানান, প্রতিবছর এ মৌসুমে দূরদূরান্তের মানুষ ব্যাগভর্তি ইলিশ কিনে নিয়ে যান। সহজে বিক্রি হওয়ায় জেলেদের উৎসাহ বাড়ে। লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য হয় এ সময়।
চোখে পড়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একের পর এক ট্রলার ভিড়ছে ঘাটে। জেলেরা ঝুড়িভর্তি ইলিশ নামিয়ে দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি ট্রলার থেকেই পাইকারি বিক্রি করছেন। এসব মাছ সেখানেই পসরা সাজিয়ে খুচরা বিক্রি করা হচ্ছে। নারী-পুরুষ সবাই ভিড় করছেন মাছ কিনতে।
এক ক্রেতা বলেন, 'জেলেরা মাছ ধরে, আমরা কিনি। আগে তাদের ধরা বন্ধ করতে হবে। তাহলে তো আর কেউ কিনতে আসবে না।'
দীর্ঘ ৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এসে আরেক ক্রেতা বলেন, 'শুনেছিলাম এখানে মাছের দাম খুবই কম, কিন্তু এসে দেখলাম ভিন্ন চিত্র। মাছের দাম দেখে মাছ কেনার ইচ্ছেটাই মরে গেছে।'
এক জেলে বলেন, 'নদীতেই আমাদের সম্পদ। জাল বেয়ে খাই। সরকার চাল দেয় না, কার্ড দেয় না। সংসার চলে না। ঋণ করে জাল বানিয়েছি। না ধরলে খামু কী?'
একজন পাইকারি মাছ বিক্রেতা বলেন, 'এখানে একটি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প দিলে কেউ আসতো না, আমরাও আসতাম না।'
অন্য আরেক পাইকারি মাছ বিক্রেতা বললেন, 'মাছ পানির দামে বিক্রি হচ্ছে।'
মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত জেলে আটক ও জাল জব্দ করা হচ্ছে। প্রতিদিনই লাখ লাখ মিটার জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। তবে পদ্মাপাড়ের বাজারগুলোতে শিগগিরই বড় ধরনের অভিযান হবে। এ নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। লোকবল কম থাকায় মাঝে মাঝে হামলার শিকার হতে হচ্ছে। তবু হাটগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
