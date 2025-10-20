এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    সিংড়ায় অনলাইন জুয়ার বিরোধ মেটাতে গিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

    রবিন খান, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩৫ পিএম
    নাটোরের সিংড়ায় অনলাইন জুয়া নিয়ে দুই ভাইয়ের বিরোধের জেরে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে মিঠুন আলী (৩০) নামে এক চা ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে।

    আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে সিংড়া পৌর শহরের পেট্রোল বাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    নিহত মিঠুন উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের আদিমপুর গ্রামের মৃত গোলাপের পুত্র। অভিযুক্ত ছোট ভাই মাহমুদুল হাসান নিক্সন (২৫) সিংড়া পৌর এলাকার চকসিংড়া গ্রামের মৃত নাসিরুল ইসলামের ছেলে।

    নিহত মিঠুনের বোনজামাই মাহমুদুল ইসলাম নিশান জানান, 'আমার ছোট ভাই নিক্সন দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ায় আসক্ত। এ নিয়ে গতকাল আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আজ সকালে বিষয়টি সমাধানের জন্য আমার সম্বন্ধি মিঠুন আমাদের বাসায় আসেন। কিন্তু নিক্সন কোনো কথা শুনছিল না। দুপুরে মিঠুন পেট্রোবাংলা মসজিদের সামনে গেলে নিক্সন তাকে ছুরি মারে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মিঠুনকে মৃত ঘোষণা করেন।'

    ঘটনার পরই নিক্সন পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

    সিংড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।'

