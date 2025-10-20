এইমাত্র
  • চট্টগ্রামে হাত-পায়ের রগ কাটা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার
  • শ্যামলীতে ডিপিডিসির সংস্কার কাজে ‘চা-নাস্তার’ নামে টাকা আদায়, মই পড়ে আহত ১
  • মিরপুরের থেকেও খারাপ পিচে খেলেছি: মুশতাক আহমেদ
  • শাহজালালের আগুনে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি: ইএবি
  • নির্বাচনকে ঘিরে ইসির কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা
  • এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয়করণ করবে বিএনপি: এ্যানি
  • আলোচিত সেই বাংলাদেশি পর্ন-তারকা দম্পতি গ্রেপ্তার
  • সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি সতর্ক নির্দেশনা
  • আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় শুরু
  • ৫ মামলায় হাইকোর্টে জামিন চেয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    বিয়ের প্রস্তাবে বিব্রত হিরো আলম

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৪ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৪ পিএম

    বিয়ের প্রস্তাবে বিব্রত হিরো আলম

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৪ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন পেরিয়ে ফের আলোচনায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম। সম্প্রতি তৃতীয় স্ত্রী রিয়া মনিকে মৌখিকভাবে তালাক দেওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিয়ের প্রস্তাবের বন্যায় ভাসছেন তিনি।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর আফতাবনগরে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দুধ দিয়ে গোসল করেন হিরো আলম। সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে মুহূর্তেই।

    তালাকের পর থেকেই অসংখ্য নারী ভক্ত তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে জানান হিরো আলম। তিনি বলেন, ‘রিয়া মনিকে তালাক দেওয়ার পর থেকে মেসেঞ্জারে প্রবেশ করতে পারছি না। অনেক মেয়ে মেসেজ করছে। তারা আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি এই ভালোবাসা ও আগ্রহকে সম্মান করি।’

    তবে নতুন করে বিয়ের বিষয়ে এখনই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন এ কনটেন্ট ক্রিয়েটর। তার ভাষায়, ‘আমি এখনো কাউকে বিয়ের আশ্বাস দিইনি। বিষয়টি শুধু আমার একার সিদ্ধান্ত নয়; পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।’

    হিরো আলম আরও বলেন, ‘আমি বিয়ে করতে চাই, তবে তা হুটহাট কোনো আবেগে নয়। ভেবেচিন্তে, স্থিরভাবে এবারের বিয়েটা করব। আমি চাই আমার সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ, ভালো একটি পরিবার। তাই এমন একজন জীবনসঙ্গী চাই, যিনি ভালো মনের অধিকারী এবং বাস্তবতা বুঝে সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে পারবেন।’

    বর্তমানে নিজের পারিবারিক বিষয় ও কনটেন্ট নির্মাণ নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন হিরো আলম। তবে নতুন করে প্রেম কিংবা বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ায় তার ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    বিয়ের প্রস্তাব বিব্রত হিরো আলম

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…