বিয়ের প্রস্তাবে বিব্রত হিরো আলম

দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন পেরিয়ে ফের আলোচনায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম। সম্প্রতি তৃতীয় স্ত্রী রিয়া মনিকে মৌখিকভাবে তালাক দেওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিয়ের প্রস্তাবের বন্যায় ভাসছেন তিনি।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাজধানীর আফতাবনগরে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দুধ দিয়ে গোসল করেন হিরো আলম। সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে মুহূর্তেই।
তালাকের পর থেকেই অসংখ্য নারী ভক্ত তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন বলে জানান হিরো আলম। তিনি বলেন, ‘রিয়া মনিকে তালাক দেওয়ার পর থেকে মেসেঞ্জারে প্রবেশ করতে পারছি না। অনেক মেয়ে মেসেজ করছে। তারা আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি এই ভালোবাসা ও আগ্রহকে সম্মান করি।’
তবে নতুন করে বিয়ের বিষয়ে এখনই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন এ কনটেন্ট ক্রিয়েটর। তার ভাষায়, ‘আমি এখনো কাউকে বিয়ের আশ্বাস দিইনি। বিষয়টি শুধু আমার একার সিদ্ধান্ত নয়; পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।’
হিরো আলম আরও বলেন, ‘আমি বিয়ে করতে চাই, তবে তা হুটহাট কোনো আবেগে নয়। ভেবেচিন্তে, স্থিরভাবে এবারের বিয়েটা করব। আমি চাই আমার সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ, ভালো একটি পরিবার। তাই এমন একজন জীবনসঙ্গী চাই, যিনি ভালো মনের অধিকারী এবং বাস্তবতা বুঝে সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে পারবেন।’
বর্তমানে নিজের পারিবারিক বিষয় ও কনটেন্ট নির্মাণ নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন হিরো আলম। তবে নতুন করে প্রেম কিংবা বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ায় তার ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে।
এইচএ