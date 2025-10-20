মিরসরাইয়ে পানিতে পড়ে দেড় বছরের শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুকুরের পানিতে পড়ে মোহাম্মদ আহনাফ নামের দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর সোনা পাহাড় এলাকার রুহুল আমীনের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আহনাফ ওই এলাকার আলী আসগরের পুত্র সন্তান।
জানা গেছে, দুপুর ১২টার দিকে খেলাধুলা করার সময় হঠাৎ কোনোভাবে পুকুরে পড়ে যায়। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুকুরে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক ও প্রতিবেশী রেজাউল রনি জানান, পানিতে পড়ে যাওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে আসলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিই। সেখানে আমিও যাই। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক বিভিন্ন চেকআপ করে বাচ্চাটাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রাখি বণিক জানান, শিশুটি দুপুর সাড়ে ১২টার পর হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার স্বজনরা। হাসপাতালে আসার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়।
