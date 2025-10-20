সিরাজদিখানে চুরি করতে এসে এক চোর আটক

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান বাজারে চুরি করতে এসে এক যুবক পাহারাদারের হাতে আটক হয়েছে। তার নাম ইমন শেখ (২০)।
রবিবার (২০ অক্টোবর) রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের সিরাজদিখান বাজারের মো. ফারুকের পান ও সিগারেটের দোকানে এ চুরির ঘটনা ঘটে। ইমন শেখ উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের গুয়াখোলা গ্রামের মৃত আবুল হোসেন শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে বাজারের ওই দোকানে দুইজন চুরি করতে আসে। এ সময় দায়িত্বে থাকা পাহারাদার সন্দেহজনকভাবে তাদের ঘোরাফেরা লক্ষ্য করে ধাওয়া দিয়ে এক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়। এ সময় চোর ইমনের সহযোগী জান্নাত সরদার (১৯) পালিয়ে যায়। সে সিরাজদিখান বাজারের সরদারপাড়ার মৃত মন্টু সরদারের ছেলে। পরে আটক ইমন শেখকে সিরাজদিখান থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
সিরাজদিখান বাজারের দোকান মালিক মো. ফারুক জানান, রবিবার সাড়ে ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে যান। পরদিন সকালে দোকানে এসে দেখেন ঘরের টিন কাটা ও দোকানের ভেতরের মালামাল এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। দোকান থেকে প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ টাকার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট চুরি হয়ে গেছে বলে জানান। পরে জানতে পারেন বাজারের পাহারাদাররা এক চোরকে আটক করে থানায় দিয়েছে।
এ বিষয়ে সিরাজদিখান বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মোতাহার হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র বাজারে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় এবার একজনকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত পুরো চক্রটিকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের সহযোগিতায় একজনকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া কিছু সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে।
এসআর