বাঁশখালীতে ধানক্ষেত থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর পুঁইছড়ি ইউনিয়নে ধানের ক্ষেত থেকে মোহাম্মদ মোজাহের উদ্দিন (২১) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।
সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে ইউনিয়নের প্রেম বাজারের পূর্ব পাশের একটি ধানক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত মোজাহের উদ্দিন পুঁইছড়ি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চালিয়া পাড়ার বাসিন্দা জামাল হোসেনের ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি মৃগী রোগে ভুগছিলেন।
বাঁশখালী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সুধাংশু শেখর হালদার জানান, সকালে মোজাহের উদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় এক চায়ের দোকানে চা-নাস্তা করেন। বাড়ি ফেরার পথে ধানক্ষেতে পড়ে যান তিনি। প্রাথমিকভাবে তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে জানাজা শেষে মরহুমের দাফনের প্রক্রিয়া চলছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।
