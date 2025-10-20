এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া

    রেল সেতুতে লোহার নাট-বল্টুর পরিবর্তে বাঁশ

    রায়হান আলী, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:০৭ পিএম
    ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলপথে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন দহকুলা রেল সেতুর স্লিপার ও রেল সংযোগে লোহার নাট বল্টুর পরিবর্তে বাঁশের মোটা কঞ্চি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রেলপথের সেতুর উপরের অংশ মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে।

    সরেজমিনে দেখা যায়, সেতুটির উপরে এমন বাঁশের বল্টু রয়েছে অন্তত ২৫ স্থানে। আর এই সেতুর উপর দিয়েই রাজধানী ঢাকার সঙ্গে পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্তত ২৮টি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেন প্রতিদিন চলাচল করে থাকে।

    স্থানীয় লোকজন বলেন, রেলপথ মেরামতকারী কর্মীরা সাময়িকভাবে চুরি যাওয়া নাট বল্টুর স্থলে বাঁশের কোঞ্চি ব্যবহার করে ট্রেন চলাচল করাচ্ছেন। আর এতে চরম ঝুঁকি নিয়ে এই পথে হাজার হাজার ট্রেন যাত্রী চলাচল করছেন।

    রেলপথের পার্শ্ববর্তী কৈবর্তগাঁতী, লাহিড়ী মোহনপুর ও দহকুলা গ্রামের লোকজন জানান, স্থানীয় মাদকাসক্তরা প্রায়ই রাতের অন্ধকারে উক্ত রেল সেতু ও তার দুই পাশের রেলপথের নাট বল্টু ও ফিসপ্লেট চুরি করে বেচে দেয়। সে মাদকাসক্তরাই দহকুলা রেল ব্রিজের নাট বল্টু চুরি করেছে বলে ধারণা করেন তারা।

    কৈবর্তগাঁতী গ্রামের আবু হুরাইরা জানান, তিনি উক্ত রেল সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সেতুর উপর অন্তত ২৫ স্থানে লোহার নাট-বল্টুর পরিবর্তে বাঁশের তৈরি বল্টু লাগানো দেখেছেন। প্রায় ১০০ফুট লম্বা এই সেতুটি এখন ট্রেন চলাচলের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন হুরাইরা।

    এ ব্যাপারে পশ্চিম রেলওয়ের পাকশি বিভাগীয় কার্যালয়ের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) লিয়াকত শরীফ খানের সঙ্গে যোগযোগ করলে তিনি জানান বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। দ্রুত ঘটনাস্থলে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে কর্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

    এসএম

