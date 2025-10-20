এইমাত্র
    পটিয়ায় বিশেষ অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

    পটিয়ায় বিশেষ অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

    চট্টগ্রামের পটিয়ায় হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তির নাম বাবলু বড়ুয়া (৩৫)। তিনি পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলীপ বড়ুয়ার পুত্র।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোররাতে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে এসআই(নিঃ) মোঃ রুম্মান খাঁন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ উপজেলার শান্তিরহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাবলু বড়ুয়া চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ থানার একটি হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পটিয়া থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

    পটিয়া থানার ইনস্পেক্টর (তদন্ত) যুযুৎসা যশ চাকমা বলেন, ‘হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বাবলু বড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। আজ ভোররাতে গোপন অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তীতে আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

