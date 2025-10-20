লোহাগাড়ায় ১৩ হাজার ইয়াবাসহ আটক ৩

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ১৩ হাজার ইয়াবা নিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন বাসের চালক, হেলপারসহ তিনজন।
সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর ১টায় উপজেলার চুনতি বন রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে থেকে হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন - কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার জালিয়াপালং ইউনিয়নের নুর আহম্মদের ছেলে জসিম উদ্দিন (৩৩), কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের পশ্চিম লাহারপাড়া এলাকার মৃত আবু শমার ছেলে মো. করিম (৩৪), একই এলাকার মো. শাহীন আলমের ছেলে মহিউদ্দিন (২৫)।
লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাসে অভিযান চালিয়ে বাসের চালক, সহকারী ও সুপার ভাইজারকে ১৩ হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে এবং আদালতে প্রেরণ করা হবে।’
