সেমির দৌঁড়ে টিকে থাকতে টাইগ্রেসদের দরকার ২০৩ রান

আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে আগে ব্যাট করতে নেমে ২০২ রানের সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে শ্রীলঙ্কা। টাইগ্রেসদের হয়ে মাত্র ২৭ রান খরচায় ৩ উইকেট শিকার করেছেন স্বর্ণা আক্তার।
নাভি মুম্বাইয়ের ড. ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস একাডেমি মাঠে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় শ্রীলঙ্কা। কিন্তু ইনিংসের প্রথম বলেই ধাক্কা খায় তারা। লঙ্কান ওপেনার বিশ্বি গুনারত্নেকে শূন্য হাতে ফেরান বাংলাদেশের তরুণ পেসার মারুফা আক্তার।
প্রারম্ভিক বিপর্যয়ের পর অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু ও হাসিনি পেরেরা জুটি গড়ে ঘুরে দাঁড়ান। দুজনের কার্যকর ব্যাটিংয়ে দলকে এনে দেন আশার আলো। তবে ৪৩ বলে ৪৬ রান করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা চামারিকে থামিয়ে দেন রাবেয়া খান, দলীয় সংগ্রহ তখন ৭২।
এরপর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যান হাসিনি। উইকেটের অপর প্রান্তে ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার মাঝেও স্থির ছিলেন তিনি। দারুণ ব্যাটিংয়ে ফিফটি ছুঁয়ে এগিয়ে যান সেঞ্চুরির দিকে। কিন্তু ৯৯ বলে ৮৫ রানের ইনিংসে স্বর্ণা আক্তারের বলে আউট হয়ে ফেরেন এই ওপেনার।
শেষ দিকে লঙ্কান ব্যাটাররা আর বড় জুটি গড়তে পারেননি। ৩৮ বলে ৩৭ রান করেন নিলাক্ষী সিলভা। বাকিরা কেউই কার্যকর ব্যাটিং করতে না পারায় ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে থামে শ্রীলঙ্কার ইনিংস।
বাংলাদেশের হয়ে স্বর্ণা আক্তার নেন ২৭ রানে ৩ উইকেট। রাবেয়া খান পান ২ উইকেট। মারুফা আক্তার, নিশিতা আক্তার নিশি ও নাহিদা আক্তার নেন একটি করে উইকেট।