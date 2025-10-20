এইমাত্র
    • আজ সোমবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২০ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    কিশোরগঞ্জে ভুয়া সেনা সদস্য আটক

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৪৯ পিএম
    কিশোরগঞ্জ এগারোসিন্ধুর প্রভাতী ট্রেনের যাত্রীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়ায় মোঃ আলমগীর খা (৩৪) নামের এক ভুয়া সেনা সদস্যকে আটক করেছে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানা পুলিশ (জিআরপি)।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) বিকালে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে নামার পর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে আইডি কার্ড দেখাতে ব্যর্থ হলে পরে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে সেনাবাহিনীর পোশাক ও বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। আটকৃত মোঃ আলমগীর খা নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার কাটাখুশিয়া গ্রামের মৃত এলাহী নেওয়াজের ছেলে।

    কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানা পুলিশ (জিআরপি) জানায়, ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ আগত ৭৩৭ নং এগারোসিন্ধুর প্রভাতী ট্রেনটি কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানাধীন সরারচর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে আসার পথে ট্রেনের যাত্রীরা এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার সময় দরজা বন্ধ থাকায় দরজা খোলার জন্য ধাক্কাধাক্কি করে।

    এসময় আলমগীর খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে দরজা খুলে কি সমস্যা প্রশ্ন করে আবার জোড় পূর্বক দরজায় ধাক্কা দেয়৷ এতো এক যাত্রীর বাম হাতের আঙ্গুলে আঘাত পায়। এক পর্যায়ে ট্রেনের সাধারণ যাত্রীরা তাকে দরজা লাগিয়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজেকে সেনাসদস্য বলে পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে নামার পর ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনী এসে যাত্রীদেরকে ধরে নিয়ে যাবে’।

    পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের ২নং প্লাটফর্মে নামার পর কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে আলমগীর নিজেকে সেনা সদস্য বলে পরিচয় দেয়। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য আইডি কার্ড দেখাতে বললে সে আইডি কার্ড দেখাতে ব্যর্থ হয়।

    পরবর্তীতে তার গ্রামের ইউপি মেম্বারের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো বাহিনীতে চাকুরী করেন না বলে জানান। এসময় তার পরনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো লাগানো হাফ হাতা গেঞ্জি ও ক্যাপ ছিল এবং সঙ্গে ছিলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোগো লাগানো ব্যাগ।

    কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহাউদ্দিন ফারুকী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ‘কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।’

