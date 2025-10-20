এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন গ্রেপ্তার পর্ন-তারকা যুগল

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৫২ পিএম
    ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বান্দরবানে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন গ্রেফতার পর্ন তারকা যুগল। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩ টায় বান্দরবান পৌরসভার রোয়াংছড়ি বাস স্টেশন এলাকার জনৈক আবুল কালাম সেন্টুর ভাড়া বাসা থেকে পর্নোগ্রাফি ভিডিও নির্মাণ ও প্রচারের অভিযোগে আটক করা হয় তাদের।

    আটককৃতরা হলেন, চট্টগ্রামের আনোয়ারা বরুম ছড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে মো. আজিম(২৮) ও নাদিয়া (৩২)

    জানা যায়, তারা বাংলাদেশে বসেই ভিডিও ধারণ, সম্পাদনা ও আপলোড করতেন এবং এর মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করছিলেন। সর্বশেষ বান্দরবানে ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

    এইযুগল শুধু নিজেরাই অপরাধই করছে না বরং অন্যদেরও এই পথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করছেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে বসে পর্ন ভিডিও বানানো এবং প্রচারের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। যা বাংলাদেশের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ অনুযায়ী, পর্নোগ্রাফি উৎপাদন ও বিতরণ একটি ফৌজদারি অপরাধ।

    পরে কাউন্টার টেররিজম এন্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের বিশেষ অভিযানে বান্দরবান থেকে আটক করা হয় তাদের।

    এবিষয়ে জানতে মুঠোফোনে আবুল কালাম সেন্টুর সাথে একাধিক বার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

    তবে ভবনটির ম্যানেজার সৌরভ বলেন, ‘চলতি মাসের ১৩ তারিখে ফল ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ভবনের পাঁচতলায় ১০ হাজার টাকার দুইজনকে রুম ভাড়া দেয়া হয়। ভাড়া দেয়ার সময় আইডি কার্ডসহ নিয়মনুসারে সবকিছু করা হয়। তিনি আরও বলেন, কোথাও তারা বাসার বাইরে গেলে দুজনই হেলমেট পড়ে বের হন। কিন্তু তারা যে এসব অবৈধ কাজে জড়িত সেটি জানতাম না। আর গ্রেফতার হওয়ার আগে আত্বীয় পরিচয় দিয়ে আরো একজন এসেছিলেন। ’

    বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ বলেন, ‘গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে ম্যাসেজিং এন্ড টেলিগ্রাম গ্রুপে পর্ণগ্রাফীর অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাতে তাদেরকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

