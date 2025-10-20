এইমাত্র
    শরীয়তপুরে মহাসড়কে চাঁদা আদায়ের সময় দুই শ্রমিক নেতা আটক

    বিপ্লব হাসান হৃদয়, শরীয়তপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:১৭ পিএম
    শরীয়তপুরে মহাসড়কে ট্রাক থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দুই শ্রমিক নেতাকে আটক করেছে স্থানীয়রা। পরে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুর ১ টার দিকে শরীয়তপুর-মাদারীপুর মহাসড়কের আঙ্গারিয়া বাইপাস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    আটক ব্যক্তিরা হলেন শরীয়তপুর জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ডভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ হাওলাদার এবং একই সংগঠনের সদস্য নারায়ণ পোদ্দার।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল থেকেই শ্রমিক ইউনিয়নের নাম ব্যবহার করে ১০ থেকে ১২ জনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র আঙ্গারিয়া বাইপাস সড়কে ট্রাক থামিয়ে প্রতি ট্রাক থেকে ৫০০ টাকা করে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করছিল। এ সময় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা বিষয়টি দেখে চাঁদা তোলার বৈধতা জানতে চান। কিন্তু অভিযুক্তরা কোনো অনুমতিপত্র বা লিখিত নির্দেশনা দেখাতে না পারায় উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

    খবর পেয়ে আঙ্গারিয়া পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতিতে চাঁদা আদায়ের রশিদ বই, তালিকা ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়।

    এ বিষয়ে আঙ্গারিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সাব-ইন্সপেক্টর মতিউর রহমান বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কিছু লোক ট্রাক থামিয়ে চাঁদা আদায় করছে। স্থানীয়রা তাদের আটক করে রাখে। পরে আমরা দুজনকে রশিদ বই ও নগদ অর্থসহ আটক করি। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

