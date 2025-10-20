এইমাত্র
    তথ্য-প্রযুক্তি

    গুগল সার্চ থেকে এখনই মুছতে পারবেন আপনার ব্যক্তিগত তথ্য

    গুগল সার্চ থেকে এখনই মুছতে পারবেন আপনার ব্যক্তিগত তথ্য

    ইন্টারনেটে এখন সহজেই পাওয়া যাচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য— মোবাইল নম্বর, ই–মেইল ঠিকানা, বাসার ঠিকানা এমনকি জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরও। এই তথ্যগুলিই অনেক সময় প্রতারকদের হাতে গিয়ে হয়ে উঠছে বড় ঝুঁকি। তবে এখন চাইলে গুগল সার্চ ফলাফল থেকে আপনি নিজেই সরাতে পারবেন এসব তথ্য।

    গুগল চালু করেছে ‘Results About You’ নামে একটি নতুন ফিচার, যা ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে মুছে ফেলা সম্ভব আপনার ব্যক্তিগত তথ্য। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন প্রতারণা ঠেকাতে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

    কীভাবে মুছবেন আপনার তথ্য

    ১. এই লিংকে যান https://myactivity.google.com/results-about-you

    ২. গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করুন

    ৩. আপনার মোবাইল নম্বর, ই–মেইল ও ঠিকানা জমা দিন

    ৪. গুগল যাচাই করে আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে

    ৫. সেখান থেকে আপনি সরাসরি তথ্য মুছে ফেলার আবেদন করতে পারবেন

    যে তথ্যগুলো সরানোর আবেদন করা যাবে

    - মোবাইল নম্বর

    - ই–মেইল ঠিকানা

    - বাসার ঠিকানা

    - জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (NID)

    - ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর

    - পাসওয়ার্ড বা লগইন তথ্য

    - ব্যক্তিগত স্বাক্ষর

    - চিকিৎসা–সংক্রান্ত তথ্য

    বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্টারনেটে একবার কোনো তথ্য ছড়িয়ে পড়লে তা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সবসময় সম্ভব নয়। তবে গুগলের এই ফিচার ব্যবহার করে অন্তত সার্চ রেজাল্ট থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলা অনেকটা নিরাপত্তা বাড়াবে।

    তথ্য নিরাপত্তা শুধু প্রযুক্তিগত নয়, এটি এখন ব্যক্তিগত সুরক্ষার অংশ। তাই অনলাইনে নিজের তথ্য কোথায় দিচ্ছেন, তা নিয়ে সচেতন হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

    আরডি

