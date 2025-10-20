'জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না' এনসিপির উদ্দেশ্যে গোলাম পরোয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম পরোয়ার বলেছেন, বিএনপির কণ্ঠে আজ আওয়ামী লীগের সুর শোনা যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদের ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু আমরা নবীর উম্মত। ধৈর্যই আমাদের শক্তি। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আসবেই।
সোমবার (২০ অক্টোবর) সাতক্ষীরার তালায় ছাত্র ও যুব সমাবেশে তিনি একথা বলেন।
বিএনপি নেতা কর্তৃক জামায়াত নিষিদ্ধ করার মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি আরো বলেন, 'যদি এমন কথা সত্য হয়, তাহলে বিএনপির কণ্ঠে আওয়ামী লীগের সুরই তো বাজছে।'
এনপিপি ও নতুন ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্দেশে বলেন, 'জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না। সংস্কারের প্রশ্নে আমরাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিয়েছি।'
হিন্দু ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'হিন্দু মানেই নৌকা। এই ধারণা এবার ভাঙবে। তালা-কলারোয়ার হিন্দুরা এবার দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে প্রমাণ করবেন 'নৌকা নয়, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের প্রতীকই তাদের পছন্দ।'
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াত শিবিরের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
এফএস