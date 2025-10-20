৫১ কর্মীকে গাড়ি উপহার দিলেন কোম্পানির মালিক

কর্মীদের উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনন্য নজির গড়লেন ভারতের এক উদ্যোক্তা। দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে নিজের কোম্পানির ৫১ জন কর্মীকে নতুন গাড়ি উপহার দিয়েছেন তিনি। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় হরিয়ানার চণ্ডীগড়ে ঘটে এ ঘটনা।
ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবাপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ‘মিটস হেলথকেয়ার’–এর মালিক এম কে ভাটিয়া এ উদার উদ্যোগ নিয়েছেন। কোম্পানির সদর দপ্তর চণ্ডীগড়ের পঞ্চকুলা এলাকায়। সোমবার (২০ অক্টোবর) লিংকডইনে এক পোস্টে কর্মীদের গাড়ি উপহার দেওয়ার বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন ভাটিয়া।
ভাটিয়া জানান, এবারই প্রথম নয়। এর আগে গত দুই বছরেও দীপাবলির সময় তিনি কর্মীদের গাড়ি উপহার দিয়েছেন। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ১৫ জন করে কর্মীকে গাড়ি দেন তিনি। এবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৫১ জনে উন্নীত করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাটিয়া বলেন, ‘আমি কখনো তাদের ‘স্টাফ’ বলি না। তারা আমার জীবনের রকস্টার। আমাদের সাফল্য সম্ভব হয়েছে তাদের কারণেই। এ উপহার কেবল ধন্যবাদ জানানোর একটি ছোট প্রয়াস।’
লিংকডইনে পোস্ট করা ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, হাসিমুখে কর্মীদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিচ্ছেন এম কে ভাটিয়া। মুহূর্তেই ভাইরাল হয় পোস্টটি। হাজার হাজার নেটিজেন এই উদ্যোক্তার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন মন্তব্য বিভাগ।
আরডি