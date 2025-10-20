জোবায়েদ হত্যাকাণ্ড: সন্দেহভাজন মাহিরকে থানায় দিলেন তার মা

ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা মো. জোবায়েদ হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন মাহির রহমানকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন তার মা রেখা আক্তার। সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে তিনি নিজে বংশাল থানায় গিয়ে ছেলেকে পুলিশের কাছে দিয়ে আসেন।
খুনের ঘটনায় এ পর্যন্ত তিন জনকে আটক করা হয়েছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লালবাগ জোনের ডিসি মল্লিক আহসান উদ্দিন সামি এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ডিসি বলেন, বিশেষ অভিযানে আমরা এখন পর্যন্ত তিনজন আসামিকে আটক করেছি। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই তাদের নাম পরিচয় আমরা প্রকাশ করবো না।
আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে আমরা বিস্তারিত বিফ্রিং করবো। এছাড়া আপাতত আর কিছুই বলা যাবে না।
এফএস