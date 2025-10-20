এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২১ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জু গ্রেপ্তার

    মেহেদী হাসনাত, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৬ পিএম
    সিলেটের গোলাপগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত মামলার এজহারভুক্ত আসামি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ঢাকাদক্ষিণ সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি নাছিরুল ইসলাম মঞ্জুকে (৪১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৩ টার দিকে উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃত নাছিরুল ইসলাম মঞ্জু (৪১) উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের কানিশাইল গ্রামের মোছাব্বির আহমদ মছবের ছেলে।

    পুলিশ জানায়, রোববার রাত ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের পূর্বভাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোলাপগঞ্জ থানায় ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহার নামীয় আসামী মঞ্জু। সে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল।

    গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্যা বলেন, সোমবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

