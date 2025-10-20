৬ ঘণ্টা পর পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর এলাকায় ভৈরব নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ ৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ডুবুরি দল।
সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলেন- মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে তানভীর (২০) এবং আমদহ গ্রামের মহির হোসেনের ছেলে কৌশিক (২১)। তানভীর মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং কৌশিক স্থানীয় একটি মাদ্রাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে তানভীর ও কৌশিক কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে রশিকপুর সুইচগেট এলাকায় ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। এ সময় নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় তারা দুজন তলিয়ে যায়। সহপাঠী ও আশপাশের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পায়নি।
পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। সন্ধ্যার পর খুলনা থেকে ডুবুরির একটি দল এসে দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি শেষে রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।
মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার সেলিম রেজা জানান, ঘটনাটি শুনে আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি এবং প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনা থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এনআই