এইমাত্র
  • বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়
  • ওএসডি থাকা ৯ সচিবকে বাধ্যতামূলক অবসর
  • জামায়াত ও আ. লীগ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ: সামান্তা শারমিন
  • জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যা, আটক ৩
  • আমার মনে হয় ইউক্রেনের ৭৮ শতাংশ দখল করে নিয়েছে রাশিয়া: ট্রাম্প
  • ৫১ কর্মীকে গাড়ি উপহার দিলেন কোম্পানির মালিক
  • ৭ মিনিটের অভিযানে ল্যুভর থেকে যেভাবে ৮ রত্ন চুরি হলো
  • আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে রাশিয়া-ইরান, বাড়াচ্ছে সহযোগিতা
  • 'জন্ম নিয়েই বাপের সঙ্গে পাল্লা দিও না' এনসিপির উদ্দেশ্যে গোলাম পরোয়ার
  • সরকারি নিয়োগ ও পদোন্নতিতে নতুন সম্মানী হার নির্ধারণ
    • আজ মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২১ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ৬ ঘণ্টা পর পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০ পিএম
    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০ পিএম

    ৬ ঘণ্টা পর পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

    এস এম তারেক, মেহেরপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০ পিএম

    মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর এলাকায় ভৈরব নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ ৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ডুবুরি দল।

    সোমবার (২০ অক্টোবর) রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

    নিহতরা হলেন- মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে তানভীর (২০) এবং আমদহ গ্রামের মহির হোসেনের ছেলে কৌশিক (২১)। তানভীর মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং কৌশিক স্থানীয় একটি মাদ্রাসার দশম শ্রেণির ছাত্র।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে তানভীর ও কৌশিক কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে রশিকপুর সুইচগেট এলাকায় ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। এ সময় নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় তারা দুজন তলিয়ে যায়। সহপাঠী ও আশপাশের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পায়নি।

    পরে খবর পেয়ে মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। সন্ধ্যার পর খুলনা থেকে ডুবুরির একটি দল এসে দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি শেষে রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

    মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার সেলিম রেজা জানান, ঘটনাটি শুনে আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি এবং প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনা থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

    এনআই

    ট্যাগ :

    ৬ ঘণ্টা পর পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…