পাকিস্তানের রাতের ঘুম হারাম: মোদি

    • আজ মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক, ১৪৩২ | ২১ অক্টোবর, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৫১ এএম
    দীপাবলির আলোর উৎসব এ বছরও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তিনি গোয়া ও কর্নাটকের করওয়ার উপকূলে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত-এ নৌসেনাদের সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন। ঢেউয়ের ধাক্কা, আরব সাগরের ঝলকানি এবং বিক্রান্তের বিশাল লৌহময় কাঠামো ঘিরে আলোর উৎসবে প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেম, গর্ব ও সামরিক শক্তির প্রতীকী এক দৃশ্য তৈরি করেন।

    এই উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর শত শত সদস্যের উদ্দেশে মোদি বলেন, ‘আইএনএস বিক্রান্ত পাকিস্তানের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। বিক্রান্ত নামটাই শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। যদি এর নামই পাকিস্তানের সাহস কাঁপিয়ে দেয়, তাহলে ভাবুন, এই জাহাজের শক্তি কতটা!’

    আরও বলেন, ‘আইএনএস বিক্রান্ত কেবল একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, এটি আধুনিক ভারতের উদ্ভাবন, শ্রম এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রতীক। এছাড়াও এটি ভারতের এক বিশাল আত্মনির্ভরতার প্রতীক। এই রণতরী ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মেধা, এবং জাতীয় সংকল্পের মূর্ত প্রতিফলন।’

    মোদি স্মরণ করান সাম্প্রতিক ‘অপারেশন সিঁদুর’, যা শুরু হয়েছিল ৭ মে, কাশ্মীরের পাহেলগামে ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলার জবাবে। বলেন, ‘ভারতীয় নৌবাহিনীর ভয় ধরানো শক্তি, বিমানবাহিনীর অসাধারণ দক্ষতা এবং স্থলবাহিনীর বীরত্ব-এই তিন বাহিনীর সমন্বয়েই পাকিস্তানকে কয়েক দিনের মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়।’ এনডিটিভি।

    ট্যাগ :

    পাকিস্তান রাতের ঘুম হারাম: মোদি

