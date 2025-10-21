বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা (২১ অক্টোবর)

এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ৬ কার্তিক, ১৪৩২ | ২১ অক্টোবর, ২০২৫
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২১ এএম
    আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর), বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গণে রয়েছে ব্যস্ততম এক দিন। ক্রিকেট ও ফুটবলপ্রেমীদের জন্য রয়েছে একের পর এক দারুণ ম্যাচ। বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে, আর রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নামছে বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, পিএসজি ও অ্যাথলেটিকো ক্লাবগুলো।

    ক্রিকেট

    ২য় ওয়ানডে

    বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

    সরাসরি, দুপুর দেড়টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

    রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট (২য় দিন)

    পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

    সরাসরি, বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

    নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

    পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

    সরাসরি, দুপুর সাড়ে ৩টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

    ফুটবল

    উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

    বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস

    সরাসরি, রাত পৌনে ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

    ভিয়ারিয়াল-ম্যানচেস্টার সিটি

    সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

    আর্সেনাল-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ

    সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

    লেভারকুসেন-পিএসজি

    সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

    অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল

    উত্তর কোরিয়া-ক্যামেরুন

    সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

    কোস্টারিকা-ব্রাজিল

    সরাসরি, রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

    যুক্তরাষ্ট্র-চীন

    সরাসরি, রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

    মরক্কো-ইতালি

    সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস

    নেদারল্যান্ডস-মেক্সিকো

    সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস

    নরওয়ে-ইকুয়েডর

    সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস

