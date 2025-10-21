বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা (২১ অক্টোবর)

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর), বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গণে রয়েছে ব্যস্ততম এক দিন। ক্রিকেট ও ফুটবলপ্রেমীদের জন্য রয়েছে একের পর এক দারুণ ম্যাচ। বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে, আর রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নামছে বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, পিএসজি ও অ্যাথলেটিকো ক্লাবগুলো।
ক্রিকেট
২য় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, দুপুর দেড়টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট (২য় দিন)
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, দুপুর সাড়ে ৩টা, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস
সরাসরি, রাত পৌনে ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
ভিয়ারিয়াল-ম্যানচেস্টার সিটি
সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
আর্সেনাল-অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন-পিএসজি
সরাসরি, রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল
উত্তর কোরিয়া-ক্যামেরুন
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
কোস্টারিকা-ব্রাজিল
সরাসরি, রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
যুক্তরাষ্ট্র-চীন
সরাসরি, রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
মরক্কো-ইতালি
সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস
নেদারল্যান্ডস-মেক্সিকো
সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস
নরওয়ে-ইকুয়েডর
সরাসরি, রাত ১টা, ফিফা প্লাস
