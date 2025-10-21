যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করলো কলম্বিয়া

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত কলম্বিয়ার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহায্য বন্ধের হুমকি দেয়ার এবং কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার পর এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়।
দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার (২০ অক্টোবর) জানায়, রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল গার্সিয়া-পেনা ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর সাথে দেখা করতে বোগোটায় পৌঁছেছেন, যাকে ট্রাম্প রোববার ‘অবৈধ মাদক নেতা’ বলে অভিহিত করেছেন।
দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের মূল কারণ হলো ক্যারিবীয় অঞ্চলের জাহাজগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, যার বেশিরভাগই ভেনেজুয়েলা থেকে মাদক পরিবহনের অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জাহাজগুলোতে বেশ কয়েকবার চালানো মার্কিন হামলায় কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছেন এবং ব্যাপকভাবে মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা পেত্রো তীব্র সমালোচনা করেছেন।
এদিকে, রবিবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, কলম্বিয়াকে সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হুমকি দেয়া হয়েছে যে, যদি পেত্রো দেশে মাদক পাচার রোধে আরও পদক্ষেপ না নেন, তাহলে আমেরিকা নিজেই এই কাজটি করবে এবং তা ভালো কোনো কাজ হবে না।
কলম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরমান্ডো বেনেদেত্তি সোমবার বলেন, তিনি এই মন্তব্যগুলোতে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ বা সামরিক পদক্ষেপের হুমকি হিসেবে দেখছেন।
এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, তারা শুক্রবার কলম্বিয়া থেকে আসা একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে, অভিযোগ করেছে যে, এটি মাদক পরিবহনে জড়িত একটি বামপন্থি বিদ্রোহী গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসন এই দাবিগুলোর বিষয়ে কোনো প্রমাণ দেয়নি।
অন্যদিকে, পেত্রো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, হামলায় নিহতদের মধ্যে ছিলেন আলেজান্দ্রো কারাঞ্জা নামে একজন কলম্বিয়ান জেলে, যার মাদক পাচারের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।
‘মার্কিন সরকারি কর্মকর্তারা হত্যা করেছেন এবং আঞ্চলিক জলসীমায় আমাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছেন’ বলেও অভিযোগ করেন পেত্রো।
ইখা